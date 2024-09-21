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Erzincan'da Emniyet ve Muhtarlar Toplantısı

Erzincan'da Emniyet ve Muhtarlar Toplantısı
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Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, mahalle muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirerek ildeki güvenlik sorunlarını ve asayiş konularını görüştü.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığında emniyetin sorumluluk bölgesinde bulunan mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıya; İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Mahalle Muhtarları, Asayiş, TEM, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Trafik Tescil ve Denetleme, Çocuk, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürleri katıldı.

Emniyet Müdürlüğü olarak hedeflerin, ildeki genel asayiş konuları, hırsızlık ve dolandırıcılık konuları ile uyuma uygulaması kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapılmış olup muhtarlarla ilin güvenliği konularında istişarede bulunulduğu belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Yönetim erzincan Politika Güvenlik 3-sayfa Asayiş

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