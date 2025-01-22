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Erzincan'da Emniyet Kemeri Farkındalığı Artırma Çalışmaları

Erzincan'da Emniyet Kemeri Farkındalığı Artırma Çalışmaları
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Erzincan-Sivas karayolunda trafik polisleri tarafından durdurulan araç ve otobüslerde yolculara emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi çerçevesinde, 630 sürücü ve 1280 yolcuya bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Erzincan- Sivas karayolunda durdurulan araç ve otobüslerdeki yolcular emniyet kemeri hususunda trafik polislerince bilgilendirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında; trafik kazalarını en aza indirmek, emniyet kemeri kullanımı arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla; 630 araç sürücüsü ve 1280 yolcuya bilgi verilerek, "Emniyet kemeri sizi hayata bağlar" mottolu bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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