Erzincan'da Emniyet Kemeri Farkındalığı Artırma Çalışmaları
Erzincan-Sivas karayolunda trafik polisleri tarafından durdurulan araç ve otobüslerde yolculara emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi çerçevesinde, 630 sürücü ve 1280 yolcuya bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Erzincan- Sivas karayolunda durdurulan araç ve otobüslerdeki yolcular emniyet kemeri hususunda trafik polislerince bilgilendirildi.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında; trafik kazalarını en aza indirmek, emniyet kemeri kullanımı arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla; 630 araç sürücüsü ve 1280 yolcuya bilgi verilerek, "Emniyet kemeri sizi hayata bağlar" mottolu bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi. - ERZİNCAN