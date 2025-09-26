Haberler

Erzincan'da Elektrikli Bisiklete Çarpan Panelvan Kazası: Çocuk Ağır Yaralandı

Erzincan'da panelvanın çarptığı elektrikli bisikletteki 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Erzincan'da panelvanın çarptığı elektrikli bisikletteki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi 1184 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.N. idaresindeki 24 AU 129 plakalı panelvan, sokak üzerinde İ.K'nin (10) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bisiklet sürücüsü İ.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
