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Erzincan'da Ehliyet Sınavında Usulsüzlük Davasında İki Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da Ehliyet Sınavında Usulsüzlük Davasında İki Şüpheli Yakalandı
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Erzincan'da gerçekleştirilen ehliyet sınavında kopya çekmek için iletişim düzeneği kullanan bir kişi ve bu düzeni temin eden organizatör yakalandı. Sınav güvenliği ihlali tespit eden emniyet güçleri, şüpheli S.İ.'yi gözaltına alırken, düzenekte kullanılan cihazlara da el koydu.

Erzincan'da girdiği ehliyet sınavında üzerinde iletişim düzeneği kurduğu ve usulsüzlük yaptığı tespit edilen şüpheli ile düzeneği temin ettiği tespit edilen şüpheli yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı E-sınavında" sınav güvenliği ihlali tespit etti. Gerçekleşen olayda, sınava giren S.İ., üzerinde sınav esnasında kopya çekmesine imkan tanıyan bir iletişim düzeneği bulunduğu ortaya çıktı. Düğme görünümlü gizli kamera, wifi ibareli ses/görüntü aktarım cihazı ve kulak içi ses cihazı ve sim kart ele geçirilirken şüpheli S.İ., gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda S.İ., isimli şahsın kopya düzeneğini 35 bin TL karşılığında E.B., isimli organizatör şahıstan aldığı tespit edildi. Şüpheli E.B., yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı, S.İ., ise adli kontrol / yurtdışı yasağı tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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