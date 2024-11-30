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Erzincan'da Düzensiz Göçle Mücadele Devam Ediyor

Erzincan'da Düzensiz Göçle Mücadele Devam Ediyor
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçle mücadele kapsamında Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 247 araç ve 1094 şahıs kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç ile mücadele devam ediyor.

Ekipler, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması kapsamında il merkezinde ve ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda 247 araç, bin 94 şahıs, 83 yabancı uyruklu şahıs, 49 umuma açık işyeri, 12 metruk bina, 5 terminal noktasını kontrol eden ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada "Erzincan'ımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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