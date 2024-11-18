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Erzincan'da Düzensiz Göçle Mücadele Devam Ediyor

Erzincan'da Düzensiz Göçle Mücadele Devam Ediyor
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Huzur Uygulaması çerçevesinde il genelinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç ile mücadele devam ediyor.

Ekipler, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması kapsamında il merkezinde ve ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 90 araç, 43 şahıs, 75 yabancı uyruklu şahıs, 26 umuma açık işyeri, 11 metruk bina ve 5 terminal noktasını kontrol eden ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada "Erzincan'ımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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