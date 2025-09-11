Haberler

Erzincan'da Düzensiz Göç ile Mücadele Uygulaması Gerçekleştirildi

Erzincan'da Düzensiz Göç ile Mücadele Uygulaması Gerçekleştirildi
Erzincan'da 20 ekip ve 63 polisle gerçekleştirilen 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında toplam 35 umuma açık yer, 18 metruk bina, 150 araç ve 5 terminal denetlendi. 1160 şahıs ve 64 yabancı uyruklu kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Erzincan'da 20 ekip, 63 polisin katılımıyla "Düzensiz Göç ile Mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması" yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde20 ekip 63 personelle yapılan "Düzensiz Göç ile Mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması " kapsamında; Toplam 35 umuma açık yer ve mekan, 18 metruk bina, 150 araç ve 5 terminal denetlendi. Uygulama kapsamında il genelinde 1160 şahıs ve 64 yabancı uyruklu şahıs kontrolü yapılarak herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ERZİNCAN

