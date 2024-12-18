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Erzincan'da Düzensiz Göç ile Mücadele Devam Ediyor

Erzincan'da Düzensiz Göç ile Mücadele Devam Ediyor
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Huzur Uygulaması gerçekleştirerek 165 aracı, 1170 kişiyi ve 87 yabancı uyruklu şahsı denetledi. Yasal kalış hakkı bulunmayan 1 Afgan şahıs yakalanırken, yoklama kaçağı iki kişi hakkında işlem yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç ile mücadele devam ediyor.

Ekipler, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması kapsamında il merkezinde ve ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce 165 araç, bin 169 şahıs, 87 yabancı uyruklu şahıs, 69 umuma açık işyeri, 20 metruk bina, 4 terminal noktası kontrol edildi. Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan 1 Afganistan uyruklu şahsı yakalandı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 şahıs hakkında tutanak tutuldu. 1 araca muayenesiz araç kullanmaktan bin 506 TL idari para cezası uygulandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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