Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

Suriye'de tarihi anlar! Son kaleye sadece 5 kilometre kaldı

 Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yaparken utanmadılar, kamerayı görünce saklanacak delik aradılar

Erzincan'da Düzensiz Göç ile Mücadele Denetimleri Devam Ediyor

Erzincan'da Düzensiz Göç ile Mücadele Denetimleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ile mücadele kapsamında Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. 251 araç ve 190 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince "Düzensiz Göç ile Mücadeleye" yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması kapsamında il merkezinde ve ilçelerde titizlikle çalışıyor.

Bu kapsamda 251 araç, bin 340 şahıs, 190 yabancı uyruklu şahıs, 57 umuma açık işyeri, 15 metruk bina, 5 terminal noktasını kontrol eden ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Erzincan'ımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Canlı yayında HTŞ kavgası: Metiner, Gezici'nin üzerine yürüdü
img

Altın fiyatları yeniden hareketlendi
img

Netanyahu'nun canını sıkacak gelişmeyi Hamas duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi? MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Masterchef 6 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.