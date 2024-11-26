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Erzincan'da Düzensiz Göç ile Mücadele Denetimleri Devam Ediyor

Erzincan'da Düzensiz Göç ile Mücadele Denetimleri Devam Ediyor
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında huzur uygulamaları yaparak il genelinde 80 araç ve 870 şahsı kontrol etti. Ekipler, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı ve denetimlerin süreceğini bildirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince "Düzensiz Göç ile Mücadeleye" yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Ekipler, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması kapsamında il merkezinde ve ilçelerde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 80 araç, 870 şahıs, 50 yabancı uyruklu şahıs, 20 umuma açık işyeri, 11 metruk bina, 5 terminal noktasını kontrol eden ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Erzincan'ımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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