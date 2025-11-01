Haberler

Erzincan'da Dolandırıcılık Konulu Bilgilendirme Faaliyeti
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık konularında bilgilendirmek amacıyla etkinlik düzenledi. Ekipler, dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiğini vurgularken, şüpheli durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi gerektiğini belirtti.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yönelik dolandırıcılık konulu bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşlara; kendilerini banka veya kamu görevlisi olarak tanıtıp kişisel bilgi, banka şifresi veya para talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemeleri gerektiğini anlattı.

Ayrıca, şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması uyarısında bulunuldu.

Etkinlik kapsamında, farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirici afiş ve broşürler de vatandaşlara dağıtıldı. - ERZİNCAN

ERZİNCAN
