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Erzincan'da Çocuklardan Polisler İçin Müzik Konseri

Erzincan'da Çocuklardan Polisler İçin Müzik Konseri
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, 'Biz Büyük Bir Aileyiz' projesi kapsamında açılan müzik kursunda eğitilen çocuklar, polis ekipleri için konser düzenledi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Biz Büyük Bir Aileyiz" projesi kapsamında müzik kursu açılmıştı. Kursta müzik eğitimi alan çocuklar polisler için konser programı düzenledi.

"Biz Büyük Bir Aileyiz" projesi kapsamında Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokul öğrencilerine yönelik; çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak, sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla müzik kursu açılmıştı. Açılan kursta enstrüman eğitimi alan ilkokul öğrencileri tarafından polis ekiplerine konser verdi. Çocukların çalıp polislerin dinlediği programda keyifli anlar yaşandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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