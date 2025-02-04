Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Kritik isim Ankara'da! Beştepe'deki tarihi görüşme başladı
Bolu'daki yangın faciasında raporlar tamamlandı

Yangın faciasında raporlar tamamlandı
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Ege Denizi uyarısı: 7 üzeri bir deprem meydana gelebilir

Japon deprem uzmanından korkutan Ege uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul kara hazır

İstanbul teyakkuzda! İşte alınan tüm önlemler

Erzincan'da Çocuk ve Gençlerin Korunması İçin Denetim Uygulaması Yapıldı

Erzincan'da Çocuk ve Gençlerin Korunması İçin Denetim Uygulaması Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetleme Uygulaması' Erzincan'da 16 ekip ve 52 personelle uygulandı. Denetimlerde 376 şahıs sorgulandı ve çeşitli mekanlar kontrol edildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetleme Uygulaması" Erzincan'da 16 ekip 52 personelle gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam 16 ekip 52 personelle gerçekleştirilen uygulamada 376 şahıs sorgulandı.

Öte yandan 23 servis aracı, 18 kahvehane, 24 büfe-iddia bayi, 32 park ve bahçe, 3 internet salonu, 1 playstation salonu kontrol edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
img

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
img

Türk futbol tarihine geçecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için müzakereler başladı

Gazze'de ateşkeste ikinci aşama
Kılıçlar çekildi! İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi

İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma

Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.