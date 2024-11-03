Erzincan'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Erzincan'da geçtiğimiz 30 Ekim tarihinde evinin bahçesinde sırtından bıçaklanarak öldürülen Ayhan Sarıkaya (46) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1 zanlı tutuklandı.

Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk köyünde, Ayhan Sarıkaya evinin bahçesinde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemede Sarıkaya'nın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik güçleri cinayetle ilgili yaptıkları çalışmada 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç., tutuklandı diğer iki kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ERZİNCAN