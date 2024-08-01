Erzincan'da çıkan saman yangını kontrol altına alındı

Erzincan'da çıkan saman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre saat 10.28 'de Erzincan'ın Tepecik köyünde saman yangını meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yığın halde bulunan saman yangınına tanker, itfaiye aracı ve iş makinasıyla müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından saman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. - ERZİNCAN