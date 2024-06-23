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Erzincan'da çıkan örtü yangını itfaiye tarafından söndürüldü

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Üzümlü ilçesinin Bağlar mevkiinde bulunan arazide kuru otların tutuşmasıyla örtü yangını meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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