Erzincan'da buzlanan yolda 8 araç birbirine girdi
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Erzincan'da buzlanan kara yolunda 3'ü tır 5'i otomobil toplam 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Erzincan'da buzlanan kara yolunda 3'ü tır 5'i otomobil toplam 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Zincirleme trafik kazaları, bugün saat 15. 45 sıralarında Erzincan - Erzurum karayolu otogar alt kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kar yağışının ardından buz tutan yolda İran plakalı 3 tır ile 5 otomobil Erzurum'dan Erzincan istikametine giden yolda birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken 8 araçta maddi hasar oluştu.
Kazaların ardından yolda ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı. Trafik ekiplerinin müdahalesiyle buzlanan yolda karayolları ekiplerince tuzlama çalışması yapılarak kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı.
Öte yandan kazaya karışan sürücüler Erzincan'da kar yağışının ardından yollarda yapılan karla mücadele çalışmalarının oldukça yetersiz olduğunu belirtti. - ERZİNCAN