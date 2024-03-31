Erzincan'da bir vatandaş oy kullanmak için gittiği okulda merdivenden düşerek yaralandı

Erzincan'da bir vatandaş oy kullanmak için gittiği okulda merdivenden düşerek yaralandı.

Olay, saat 13. 00 sıralarında Barbaros Mahallesindeki Osmangazi İlköğretim Okulunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanan bir vatandaş okuldan çıkışta merdivenlerde ayağının takılması üzerine düşerek yaralandı. Okulda görevli kolluk kuvvetlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla vatandaş Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ERZİNCAN