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Erzincan'da beton mikseri su kanalına uçtu

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir beton mikseri sürücüsünün araçtan inmesinin ardından su kanalına uçtu. Sürücü yara almadan kurtulurken, mikser çekici yardımıyla çıkarıldı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Çay Mahallesinde beton mikseri sürücüsünün araçtan inmesinin ardından su kanalına uçtu.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Üzümlü ilçesi Çay Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Teknik Beton firmasına ait 24 BE 712 plakalı beton mikseri sürücüsünün el frenini çekip araçtan indiği sırada harekat kabiliyeti kazanarak su kanalına uçtu. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken su kanalına düşen beton mikseri çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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