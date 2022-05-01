Erzincan'da bayram öncesi 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla huzur uygulaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Ramazan Bayramı öncesinde ve süresince mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Üç aşama halinde gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde; bin 442 şahıs sorgulanarak 6 metruk bina, 44 umuma açık yer, 36 park, ve bahçe, 246 araç denetlendi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Halkımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa