Erzincan'da başına çatı parçası düşen kadın yaralandı

ERZİNCAN - Erzincan'da kısa süreli görülen fırtınada bir binanın çatısından düşen parça, yoldan geçen kadının yaralanmasına neden oldu.

Olay, bugün saat 18. 30 sıralarında Erzincan merkez Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir anda etkili olan fırtına bir binanın çatı kısmını uçurdu. Yoldan geçen kadın kafasına isabet eden çatı parçasıyla yaralandı. Kadın ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alarak vatandaşları çatılardan düşebilecek malzemelere karşı uyardı.