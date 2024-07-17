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Erzincan'da Bahçedeki Otların Tutuşmasıyla Müstakil Eve Sıçrayan Yangın Söndürüldü

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Erzincan merkezde bulunan müstakil evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi.

Erzincan'da bahçedeki otların tutuşmasıyla müstakil eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Fatih Mahallesi 712 Sokakta bulunan müstakil evin bahçesinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın eve sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye sevk edildi.

İçerisinde o esnada kimse bulunmayan evin kapısı kırılarak yangına müdahale edildi. İtfaiye yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Evde maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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