Erzincan'da bahçede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Erzincan Yeniköy'de bahçede yakılan ateşten sıçrayan kıvılcımların müstakil eve ulaşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bahçede bulunan ağaçlar ve evin bir bölümü zarar gördü.
Erzincan'da bahçede yakılan ateş dolayısıyla müstakil eve sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Erzincan Yeniköy'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bahçede yakılan ateşten sıçrayan kıvılcımlar eve ulaştı. Müstakil evden alevlerin yükselmesi üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Yangını söndürüp evin tamamına yayılmasını önleyen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Yangında bahçede bulunan ağaçlar ve evin bir bölümü zarar gördü. - ERZİNCAN