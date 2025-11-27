Haberler

Erzincan'da Baba ve Oğul Silahla Öldü, Cenaze Töreni Düzenlendi

Erzincan'da bir evde silahla vurulmuş halde bulunan baba Reşit Karakoç ve oğlu Yasin Karakoç, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuklarına uğurlandı. Olayda Reşit Karakoç'un, oğlunu vurduktan sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Erzincan'da bir evde silahla vurulmuş halde ölü bulunan baba ve oğul, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, önceki akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 716. Sokak'taki bir ikamette meydana geldi. Evden gelen ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcının izniyle eve giren ekipler, 34 yaşındaki Yasin Karakoç'un cansız bedenini yatak odasında, babası Reşit Karakoç'u ise avluda buldu. Yapılan ilk incelemede her iki kişinin de tabanca ile vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ekiplerinin ilk değerlendirmesinde, baba Reşit Karakoç'un oğlunu vurduktan sonra intihar etmiş olabileceği ihtimalinin üzerinde durulduğu, kesin bulguların ise yürütülen soruşturma ve otopsi raporlarıyla netleşeceği aktarıldı. Polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme ve araştırması sürüyor.

Hayatını kaybeden Yasin ve Reşit Karakoç için Terzibaba Camii'nde cenaze namazı kılındı. Karakoç ailesi, yakınlarının gözyaşları arasında Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
