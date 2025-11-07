Erzincan'da Askeri Araç ve Traktörün Karıştığı Trafik Kazasında 2 Yaralı

Erzincan'da askeri araç, traktör ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yeni Sanayi Bölgesi'nde askeri araç, traktör ve otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FS 265, 60 ABJ 403 ve 24 AJ 988 plakalı araçların karıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN