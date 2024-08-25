Erzincan'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Otomobil Alev Aldı

Aşırı sıcakların etkili olduğu Erzincan'da seyir halindeki otomobil alev aldı. Yanan otomobili trafik polisleri yangın tüpüyle söndürdü.

Olay, Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün ön tarafı Erzincan merkez Fatih Mahallesi 75. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmında elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Sürücü yangını fark edince aracı durdurarak kendini dışarı attı. Olayı gören Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları trafiği çift yönlü ulaşıma kapatarak yangına yangın tüpleriyle müdahale etti. Polislerin yangını söndürmelerinin arından olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yol yeniden ulaşıma açıldı. Araçta maddi hasar oluştu.

Trafik polislerinin araç yangınına müdahalesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. - ERZİNCAN