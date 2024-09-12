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Erzincan'da Asayiş ve Güvenlik Verileri Açıklandı

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Erzincan'ın 2024 yılı temmuz ve ağustos aylarına ait asayiş ve güvenlik verileri açıklandı. Terör operasyonları, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılık operasyonları, asayiş olayları, siber olaylar ve trafik kazaları gibi konularla ilgili detaylar paylaşıldı.

Erzincan'ın 2024 yılı temmuz ve ağustos aylarına ait asayiş ve güvenlik verileri açıklandı.

Erzincan Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"2024 yılı temmuz ve ağustos aylarında il genelinde 59 terör operasyonu icra edildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik 33 operasyon yapıldı. Yapılan bu operasyonlarda 75 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan 23 organizatör adli makamlara sevk edildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, temmuz ve ağustos aylarında toplam 51 operasyon yapıldı, bu operasyonlar sonucunda 73 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Operasyonlarda, 1 kilo 811 gram esrar, 100 kök kenevir, 6.321 adet sentetik ecza, 2 kilo 851 gram afyon sakızı ve çeşitli miktarlarda diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

2024 yılı temmuz ve ağustos aylarında il genelinde 27 kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlar kapsamında yakalanan 37 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Operasyonlarda 89 kilo kaçak tütün, 14 adet elektronik sigara, 2 milyon 335 bin 28 adet dolu ve boş makaron, 625 paket kaçak sigara, 25 litre kaçak alkol, 5 adet çek/senet, 131 adet belge, 3 adet cep telefonu, 1 adet tabanca ve 22 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

2024 yılı temmuz ve ağustos aylarında toplam bin 262 asayiş olayı meydana gelirken bu olaylardan yüzde 98,4'ü aydınlatıldı. 2023 yılı aynı dönemine göre olay sayısında yüzde 14,8 düşüş yaşandı.

Temmuz ve ağustos aylarında 662 bin 271 kişi sorgulanmış, arama kaydı bulunan 180 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 48'i kesinleşmiş hapis cezası ile ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

2024 yılı temmuz ve ağustos aylarında toplam 103 siber olay meydana gelirken bu olayların 90 tanesi aydınlatıldı.

Trafik uygulamalarında 121 bin 85 araç kontrol edildi. Bu süre zarfında, 8 ölümlü ve 219 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Temmuz ve ağustos aylarında il genelinde toplam 144 aile içi şiddet olayı meydana gelirken 117 şahsa önleyici tedbirler alındı. 153 okul çevresinde ve 692 umuma açık alanda denetimler yapıldı. Bu denetimlerde 2 bin 632 şahıs sorgulandı." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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