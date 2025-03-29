Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar

İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM'den dikkat çeken karar
Sağlık meslek mensuplarına yeni hak getirildi

Sağlıkta devrim niteliğinde değişiklik
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti

Pazarda denetim yaparken gördüğü manzaraya isyan etti

Erzincan'da Asayiş Uygulaması ve Bayram Tedbirleri Açıklandı

Erzincan'da Asayiş Uygulaması ve Bayram Tedbirleri Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş uygulamaları ve Ramazan Bayramı'na yönelik alınan tedbirleri açıkladı. Uygulamalar kapsamında güvenlik önlemleri artırıldı ve 176 ekipten 1465 personel hizmet verecek.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Erzincan'da akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan tedbirler kapsamında güven ve huzur uygulaması belirli periyotlarda gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde şahısların GBT sorgusu yapıldı. Araç, park ve bahçe, işyerleri denetlendi.

"Bayram tedbirleri açıklandı"

Erzincan Valiliği Ramazan Bayramı dolayısıyla kent genelinde alınan bayram tedbirlerini kamuoyu ile paylaştı.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda 176 ekipten oluşan 1465 personelin görev yapacağı bildirildi. Açıklamada, 297 sağlık çalışanının görev yapacağı, 24 ambulans ile kesintisiz sağlık hizmetinin sunulacağı ifade edildi. Açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangın ve benzeri durumlara hazırlıklı olduğu kaydedildi. Ayrıca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin gıda denetimlerine, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de fahiş fiyat, tarife, fiyat listelerine yönelik denetimlerine devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.