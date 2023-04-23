Erzincan'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Erzincan'da il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması çerçevesinde yapılan uygulamada, 4 bin 754 şahsın GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, bin 572 aracın denetim ve kontrolü yapıldı. 5 araç sürücüsüne KTK 34/b, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkmaktan 9 bin 895 TL, 3 araç sürücüsüne KTK 91, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan bin 308 TL, 3 araç sürücüsüne KTK 63, araçlarda nicelik ve nitelikleri yönetmelikte belirtilen şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamaktan 5 bin 937 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 23/4, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 13 bin 780 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 65/1-a, taşıma sınırı üstünde yolcu almaktan 341 TL, 12 araç sürücüsüne KTK 34/a, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 11 bin 412 TL, 4 araç sürücüsüne KTK 36/3-a, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak ve kullandırmaktan 32 bin 760 TL, 3 araç sürücüsüne KTK 47/1-a, trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 2 bin 853 TL, 5 araç sürücüsüne KTK 47/1-d, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 2 bin 180 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 32/3, mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olmasından 8 bin 128 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 44/1-b, araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemekten 951 TL, 5 araç sürücüsüne KTK 48/5, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 20 bin 320 TL, 2 araç sürücüsüne KTK/30-1-b, diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmaktan bin 902 TL, 5 şahsa TCK 179/3, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı. 2 aranan şahıs yakalandı. - ERZİNCAN