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Erzincan'da Asayiş Uygulaması: 42 Ekip ve 120 Polis Katıldı

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Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 42 ekip ve 120 polis görev aldı. Yapılan çalışmalarda binlerce kişi ve araç sorgulandı, işletme ve işyerleri denetlendi. Uygulama sonucunda uyuşturucu madde, kesici alet ele geçirildi ve trafik cezaları uygulandı. Ayrıca hapis cezası olan 4 kişi yakalandı.

Erzincan'da 42 ekip, 120 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, il merkezi ve ilçelerde 42 ekip, 120 polisin katılımıyla aranan şahıslara yönelik asayiş uygulaması gerçekleşti.

Yapılan çalışmalarda; 3 bin 567 şahıs ve 332 araç sorgulandı. 91 umuma açık işletme ve işyeri denetlenirken 1 şahıstan 1,69 gram narkotik madde, 3 adet 6136 SKM kapsamında kesici alet ele geçirildi. 3 şahsa 57 bin 383 TL trafik idari para cezası uygulandı. Toplam 4 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 4 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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