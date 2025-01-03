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Erzincan'da Asayiş Faaliyetleri: 138 Olay Aydınlatıldı

Erzincan'da Asayiş Faaliyetleri: 138 Olay Aydınlatıldı
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aralık 2024'te gerçekleştirilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör operasyonlarında toplam 138 olay meydana geldi. Bu olayların büyük bir kısmı aydınlatılırken, çeşitli suçlarla ilgili de önemli yakalamalar yapıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Aralık 2024 ayında icra edilen asayiş, Trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 35 asayiş, 17 kabahat, 65 takibi gereken, 10 kaçakçılık, 8 siber ve 3 terör olayı olmak üzere toplam 138 olay meydana gelirken bu olayların 135'i yüzde 98'i aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 135 bin 957 şahıs ile 23 bin 707 aracın sorgulaması yapılarak, 128 aranan şahıs, 11 aranan araç yakalandı ve kayıp olarak aranan 8 şahıs bulundu. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 1 tabanca ve 6 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ay içerisinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs hakkında adli işlem yapılmdı. Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 17 bin 370 araç kontrol edilerek, 4 bin 721 şahıs sorgulaması yapıldı, 219 araç ve şahıs hakkında toplam 641.463,00 TL cezai işlem uygulandı, 10 aranan araç, 2 aranan şahıs yakalanarak, 3 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınarak 58 araç trafikten men edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 61 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 23 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılarak, 8 adet müstehcen içerikli, 44 adet terör örgütü propagandası ve (364) adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 416 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

İcra edilen 10 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 12 şahıs hakkında işlem yapılarak, 1 şahıs tutuklandı ve 1 şahıs adli kontrol ile serbest bırakıldı. İcra edilen operasyonlar sonucunda 882 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 2 adet kurutma tepsisi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 244 litre kaçak alkollü içki, 4.500 gram kaçak çay, 1 adet alkol yapımında kullanılan tekne, 5 adet cep telefonu ve 1 adet bir metre damlama hortumu ele geçirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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