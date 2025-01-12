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Erzincan'da Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Erzincan'da Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi için 2024 yılına yönelik asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, geçmiş olayların analizi yapılarak 2025 yılı için alınması gereken tedbirler ele alındı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen suçların önlenmesi amacıyla, Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık başkanlığında tüm Şube Müdürleri ve İlçe Jandarma Komutanlarının katılımıyla 2024 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıda meydana gelen olayların analizleri ve bu analizler doğrultusunda 2025 yılında alınması gereken tedbirler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, "Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamaları için mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla her türlü tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edileceğini bildiririz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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