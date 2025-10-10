Erzincan'da asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında Ağustos-Eylül ayına ilişkin asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba katıldı.

Uyuşturucu, terör, trafik ve göçle mücadele konularında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Vali Aydoğdu, "Erzincan'ın huzuru ve güvenliğini sağlanmak için var gücümüzle, kolluk kuvvetlerimizle rehavete kapılmadan, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Aydoğdu Ağustos-Eylül ayına ilişkin verileri şöyle paylaştı:

"2025 yılı Ağustos-Eylül aylarında ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik olarak toplam 7 operasyon icra edilmiştir. İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 5 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.

Kişilere Karşı İşlenen 10 Önemli Suça ilişkin veriler incelendiğinde; ilimiz genelinde 2024 yılı Ağustos-Eylül aylarında toplam 511 olay, 2025 yılının aynı döneminde ise olay sayısı %10 azalarak toplam olay sayısı 461 olmuştur. 2024 ve 2025 yıllarında Kişilere Karşı İşlenen Suçlarda tüm olaylar aydınlatılarak aydınlatma oranımız %100 olmuştur.

Mal Varlığına Karşı İşlenen 9 Önemli Suça ilişkin veriler incelendiğinde ise 2024 yılı Ağustos-Eylül aylarında toplam 73 olay meydana gelmiş olup 2025 yılının aynı döneminde meydana gelen olay sayısı %32 azalarak 49 olaya düşmüştür. Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar kapsamında 2024 yılında meydana gelen 73 olayın tamamı aydınlatılmış, 2025 yılında meydana gelen olayların ise 41'i aydınlatılmış olup, 8 olayın aydınlatılması için çalışmalar devam etmektedir.

2025 yılı Ağustos-Eylül ayları içerisinde kolluk birimlerimizce yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suç türlerinde kesinleşmiş hapis cezası olan ve bu nedenle arama kaydı bulunan;

0 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 56 kişi

5 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi

10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 61 kişi yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir.

Ayrıca ifade için aranan 324 Şahıs hakkında da gerekli işlemler yapılmıştır.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında 2025 yılı Ağustos-Eylül ayları içerisinde yapılan operasyonlar sonucunda; 19 tabanca, 12 kurusıkı tabanca ve 20 av tüfeği olmak üzere toplam 51 silah ele geçirilmiş olup 53 kişi hakkında da gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

Uyuşturucuyla mücadeleye taviz vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı Ağustos-Eylül ayları içerisinde Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçu kapsamında 11 operasyon yapılmış olup yapılan operasyonlar sonucunda adli makamlarca 5 kişi hakkında tutuklama kararı, 2 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir.

Kullanıcılık ve Diğer Suçlar kapsamında ise 2025 yılı Ağustos-Eylül aylarında ilimiz genelinde 37 olay meydana gelmiş olup meydana gelen bu olaylar ile ilgili olarak 33 kişi gözaltına alınmıştır.

2025 yılı Ağustos-Eylül döneminde 3.640 gram esrar, 91 gram bonzai, 3.362 gram metamfetamin, 63 gram afyon sakızı ve 391 gram skunk olmak üzere toplam 7 kilo 547 gram uyuşturucu madde, 3.352 kök kenevir,

1.017 adet sentetik ecza ve 141 adet Captagon ele geçirilmiştir.

2025 yılı Ağustos-Eylül döneminde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan siber devriyelerde 77'si asayiş, 23'ü terör, 19'u güvenlik, 26'sı siber, 1'i narkotik, 2'si kaçakçılık ve 18'i de diğer suçlar olmak üzere suç unsuru tespit edilen toplam 166 şahıs ve hesap hakkında işlem yapılmıştır.

2024 yılı Ağustos-Eylül döneminde meydana gelen trafik kazalarında, kaza yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı 9 iken 2025 yılı aynı döneminde kaza yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı 4 olmuştur.

Bildiğiniz üzere ilimizde en çok ölümlü trafik kazası Erzincan - Refahiye karayolunun Sakaltutan ve Refahiye kesimlerinde meydana geliyordu. İlgili birimlerimiz tarafından yapılan çalışmalar ve tespitler sonucu yolun çelik bariyerler ile bölünmesine karar vermiş ve çalışmalara da hemen başlamıştık. Önceki yıllarda sıklıkla ölümlü trafik kazalarının meydana geldiği ve 2024 yılında 30 kişinin hayatını kaybettiği bu bölgede yolun çelik bariyerlerle bölünmesi sonucunda, 2025 yılında çok şükür şu ana kadar ölümlü trafik kazası meydana gelmedi. Vatandaşlarımızın daha güvenli seyahat etmesi için yapılan bu çalışmalarda emeği geçen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadiir Uraloğlu'na, Karayolları Genel Müdürü Sayın Ahmet Gülşen'e, katkısı bulunan tüm birimlerimize teşekkür ediyorum.

2024 yılı Ağustos-Eylül ayında denetlenen toplam araç sayısı 116.109 iken, bu sayı 2025 yılı aynı döneminde 115.189 olmuştur. 2025 yılı Ağustos-Eylül döneminde yapılan denetim ve uygulamalarda trafik kurallarına uymadığı tespit edilen toplam 13.924 araca işlem yapılmıştır.

2025 yılı Ağustos-Eylül döneminde 12 araca çakar denetimi yapılmıştır.

2025 yılı Ağustos-Eylül döneminde toplam 597 ticari taksi denetlenmiş olup yapılan denetimler sonucunda 38 ticari taksiye işlem yapılmıştır.

İlimiz genelinde denetim yapılan okul servisi verilerine baktığımızda ise 2025 yılı Ağustos-Eylül döneminde 573 okul servisi denetlenmiş olup yapılan denetimler sonucunda 53 okul servisine işlem yapılmıştır.

2025 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla Erzincan'da "Geçici Koruma Altındaki" Suriyeli Sayısı 107 kişidir.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 2025 yılı Ağustos-Eylül ayları içerisinde ilimiz genelinde 13 operasyon yapılmış olup yapılan operasyonlar sonucunda 18 organizatör tutuklanmış, 18 araca da el konulmuştur.

İçerisinde GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, il göç uzmanı ve tercüman bulunan 1 mobil göç noktasında 2025 yılı Ağustos ve Eylül ayları içerisinde 5.459 kişiye kimlik denetimi yapılmıştır.

Yapılan kimlik denetimlerinde tespit edilen 5 düzensiz göçmen hakkında gerekli işlemler yapılmıştır.

Erzincan huzurlu ve güvenli bir şehirdir. Şehrimizin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışanlara da kesinlikle müsaade etmiyoruz ve etmeyeceğiz de.

Tüm çabamız, tüm gayretimiz Erzincan'ımızda var olan huzur ve güven ortamını daha da iyi noktalara getirmek içindir.

Bu nedenle mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görev yapan emniyet ve jandarma teşkilatımızın tüm kahraman mensuplarına teşekkür ediyorum." - ERZİNCAN