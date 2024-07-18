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Erzincan'da Asansör Boşluğuna Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

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Erzincan'da daire bakmak için gittiği 3 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapıldı ve cenaze töreni için hazırlıklar başladı.

Erzincan'da daire bakmak için gittiği 3 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, dün akşama doğru Erzincan merkez Kavakyolu semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Haydar Pınar (67) inşaatı tamamlanmak üzere bulunan binadaki dairelere bakmak için gitti. Kavakyolu, Necip Fazıl Caddesi üzerindeki binanın inşaatından dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen Pınar hayatını kaybetti.

Pınar'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Vefat eden Haydar Pınar'ın cenazesinin Cuma günü Erzincan Cumhuriyet Mahallesi Cemevinden alınarak Tercan'ın Konarlı köyü, Yukarı Bahçe Mezrasında defin edileceği öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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