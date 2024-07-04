Erzincan'da aranan şahıslar yakalandı
Erzincan'da yapılan çalışmalarda, toplam 10 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si hapis cezası, 1'i adli para cezası ve 2'si ifadeye yönelik ceza almıştır. Şahıslar adli makamlara sevk edildi.
Erzincan'da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 10 şahıs yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, tehdit suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, güveni kötüye kullanma suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, karşılıksız yararlanma suçundan 7600 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, toplam 18 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası olan 7 şahıs, 7600 TL adli para cezası olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik cezası olan 2 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN