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Erzincan'da Aranan 8 Şahıs Yakalandı

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, aranan suçlardan dolayı toplamda 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hapis cezası olanlar ve adli para cezası olanlar bulunuyor. Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

Erzincan'da 26 yıl 22 gün hapis cezası olan 4 şahıs, 14 bin 500 TL adli para cezası olan 3 şahıs, ifadeye yönelik 1 şahıs olmak üzere toplam 8 şahıs yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan:

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs,

"Basit Cinsel Saldırı" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs,

"Askeri Ceza Kanuna Muhalefet" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs,

"Mala Zarar Verme" suçundan bin 500 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs,

İstanbul Ağır Ceza Masasınca "Kasten Öldürme" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 22 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs,

İstanbul Anadolu İcra İlamat Masasının "Çekle İlgili Karşılıksız İşlem Yapılmasına Sebebiyet Verme" suçundan 144 bin TL adli para cezası bulunan 1 şahıs,

İstanbul 9.Sulh Ceza Hakimliğince "Dolandırıcılık" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs,

Mardin İlamat ve İnfaz Bürosunca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 2 bin TL adli para cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Toplamda 26 yıl 22 gün hapis cezası olan 4 şahıs, 147 bin 500 TL adli para cezası olan 3 şahıs, ifadeye yönelik 1 şahıs olmak üzere 8 şahıs Emniyet Müdürlüğünce tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Erzincan halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz gece gündüz demeden aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü erzincan

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