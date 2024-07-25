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Erzincan'da Aranan 7 Şahıs Yakalandı

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Erzincan'da emniyet ekiplerinin son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda 43 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, adli makamlara sevk edildi.

Erzincan'da emniyet ekiplerinin son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda 43 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı.

Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Erzincan İl Emniyet Müdürlüğümüz, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, toplam 43 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası olan 6 şahıs Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. İfadeye yönelik araması bulunan 1 şahıs olmak üzere toplamda 7 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmişlerdir. Erzincan halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz gece gündüz demeden aralıksız devam edecektir." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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