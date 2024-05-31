Erzincan'da Aranan 7 Şahıs Yakalandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu ticareti, basit yaralama, Türk Ticaret Kanununa muhalefet ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık gibi suçlardan arananlar bulunuyor. Şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı.
21 Mayıs 2024 - 28 Mayıs 2024 tarihinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan toplam 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, "Basit Yaralama 86/2-1. Cümle" suçundan toplam 11 bin 460 TL adli para cezası bulunan 3 şahıs, "Türk Ticaret Kanununa Muhalefet" suçundan 5 bin TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 19 yıl 2 ay hapis cezası olan 2 şahıs Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi. 16 bin 460 TL adli para cezası olan 4 şahıs ve ifadeye yönelik cezası olan 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN