Erzincan'da Aranan 26 Şahıs Yakalandı

Erzincan'da Aranan 26 Şahıs Yakalandı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplam 54 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası bulunan 26 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 54 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 26 şahıs yakalandı.

Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 26 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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