Erzincan'da Aranan 26 Şahıs Yakalandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplam 54 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası bulunan 26 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 54 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 26 şahıs yakalandı.
Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 26 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa