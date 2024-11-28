Erzincan'da Aranan 21 Şahıs Yakalandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 şahıs yakalandı ve adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 şahıs yakalandı.
Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN