Erzincan'da Aranan 20 Şahıs Yakalandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslarla ilgili gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 40 yıl 5 ay 17 gün hapis cezası bulunan 20 kişiyi yakaladı. Şahıslar adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 40 yıl 5 ay 17 gün hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalandı.
Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa