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Erzincan'da Aranan 19 Şahıs Yakalandı

Erzincan'da Aranan 19 Şahıs Yakalandı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarla toplamda 17 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişiyi yakaladı. Şahıslar, adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 17 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahıs yakalandı.

Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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