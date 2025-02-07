Erzincan'da Aranan 18 Şahıs Yakalandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 50 yıl 8 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şahıs yakalandı ve adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 50 yıl 8 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şahıs yakalandı.
Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN