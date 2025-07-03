Erzincan'da Aranan 17 Şahıs Yakalandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda, toplamda 24 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 17 kişi yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 24 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 17 şahıs yakalandı.
Polis ekiplerince son 2 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 17 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa