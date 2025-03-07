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Erzincan'da Aranan 14 Şahıs Yakalandı

Erzincan'da Aranan 14 Şahıs Yakalandı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, toplamda 21 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 21 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahıs yakalandı.

Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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