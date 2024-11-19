Erzincan'da Aranan 10 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Erzincan'da aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahıs yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tercan Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT tarafından UYAP'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik KEP, KAFES ve JABS programları da kullanılarak yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde; aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahıs yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Erzincan Açık Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - ERZİNCAN