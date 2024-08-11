Erzincan'da apartmanın yan tarafında bir kişi ölü bulundu.

Olay, bugün saat 09. 00 sıralarında Erzincan merkez Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, apartmanın yan tarafında hareketsiz yatan bir kişinin fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi ilk etapta şahsın hayatını kaybettiği kanısına vararak sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası 25 yaşında Yılmaz Gündeğdir olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yeri incelemelerinin ardından ceset otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcılığı, Gündeğdir'in ölümüne ilişkin tahkikat başlattı. - ERZİNCAN