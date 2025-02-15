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Erzincan'da Anaokullarına Güvenlik ve Trafik Eğitimi Verildi

Erzincan'da Anaokullarına Güvenlik ve Trafik Eğitimi Verildi
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Erzincan'da polis ekipleri tarafından anaokulu öğretmen ve öğrencilerine 112 ihbar hattı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında eğitim verildi. Eğitimle birlikte öğrencilere ikramlıklar da sunuldu.

Erzincan'da polis ekiplerice anaokullarında 112 ihbar hattı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında eğitim verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Üzümlü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Üzümlü Polis Merkezi Amirliği personelince, planlanan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 112 ihbar hattı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında Üzümlü Anaokulu öğretmen ve öğrencileri bilgilendirildi.

Etkinlikte öğrencilere İlçe Emniyet Amirliği tarafından hazırlanan ikramlıklar takdim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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