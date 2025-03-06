Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Mimar Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi

Şehidin evine galoşla girdi
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı

Erzincan'da Alüminyum Fabrikasında Yangın

Erzincan'da Alüminyum Fabrikasında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Amiral Alüminyum'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın, üretimde kullanılan yağların birikmesi sonucu başladı ve çatıya sıçradı. Olayda maddi hasar oluştu.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan Amiral Alüminyum'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında OSB'de bulunan Amiral Alüminyum'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kompozit panel üreten firmada üretimde kullanılan yağlar birikerek alev aldı. Ardından çıkan yangın çatı bölümüne sıçradı.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken firmada maddi hasar meydana geldi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

NOW TV'ye verilen süre doluyor! Yayın 3 ay süreyle durdurulabilir
img

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
img

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırında hijyen skandalı! Pide yapılan tezgahta terlikle gezdi

Pide yapılan tezgahta terlikle gezdi
Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ekiplerin genç mimarı bulduğu anlar

İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i sağ bulduğu anlar
Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi
Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.