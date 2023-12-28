Erzincan'da altınlarla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Erzincan'da polisin kovalamacası sonucu üzerinde altınlarla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince müşterek yapılan çalışmada; kentte meydana gelen nitelikli hırsızlık olayı ile ilgili olarak şüpheli H.T.'nin yakalanması amacıyla yapılan saha çalışmaları neticesinde şüpheli H.T. kovalamaca sonucu yakalandı. Hırsızlık şüphelisi H.T.'nin üzerinde yapılan aramada çalmış olduğu; 1 adet 22 ayar altın bilezik, 1 adet baget altın yüzük, 1 adet altın zincir kolye, 1 adet çeyrek altın ve bir miktar nakit para ele geçirildi.

Suça konu nakit para ve ziynet eşyaları muhafaza altına alınarak sahibine teslim edilirken, H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN