Erzincan'da altınlarla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Erzincan'da polisin kovalamacası sonucu üzerinde altınlarla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çalıntı altın ve nakit para ele geçirildi.
Erzincan'da polisin kovalamacası sonucu üzerinde altınlarla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince müşterek yapılan çalışmada; kentte meydana gelen nitelikli hırsızlık olayı ile ilgili olarak şüpheli H.T.'nin yakalanması amacıyla yapılan saha çalışmaları neticesinde şüpheli H.T. kovalamaca sonucu yakalandı. Hırsızlık şüphelisi H.T.'nin üzerinde yapılan aramada çalmış olduğu; 1 adet 22 ayar altın bilezik, 1 adet baget altın yüzük, 1 adet altın zincir kolye, 1 adet çeyrek altın ve bir miktar nakit para ele geçirildi.
Suça konu nakit para ve ziynet eşyaları muhafaza altına alınarak sahibine teslim edilirken, H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN